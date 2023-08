Teadlased: lapsepõlves tekkivad allergiad võivad alguse saada kõhust

Ajakirjas Nature Communications avaldatud uurimuses väidetakse, et soolestiku mikrobioom ja varajased elumõjud on seotud sellega, kas lastel tekib mõni neljast levinud allergiast – ekseem, astma, toiduallergia ja/või heinapalavik. Leiud võivad viia meetoditeni, mille abil saab prognoosida, kas lapsel tekib allergia, ja aidata leida viisid, kuidas neid üldse vältida.

«Me näeme üha rohkem lapsi ja peresid, kes otsivad allergia tõttu abi erakorralise meditsiini osakonnast,» ütles Briti Columbia ülikooli pediaatriaosakonna professor ja lastehaigla uurimisinstituudi ekspert dr Stuart Turvey pressiteates. «Sajad miljonid lapsed kogu maailmas kannatavad allergiate all, sealhulgas iga kolmas laps Kanadas, ja on oluline mõista, miks see juhtub ja kuidas seda ennetada,» lisas Turvey, kes on ka uue uuringu autor.

Uuring on üks esimesi, milles uuris korraga nelja erinevat kooliealist laste allergiat. Kuigi kõigil neil allergilistel haigustel on ainulaadsed sümptomid, tunti Turvey laboris huvi, kas neil võib olla ühine päritolu, mis on seotud imiku soolestiku mikrobioomi koostisega.

«Need on tehniliselt erinevad diagnoosid, millest igaühel on eri sümptomid, nii et enamik teadlasi kipub neid eraldi uurima,» ütleb dr Charisse Petersen, uuringu kaasautor. «Kuid kui vaadata, mis rakutasandil valesti läheb, on neil tegelikult palju ühist.»