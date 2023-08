Tõde selgunud: kas napsune mees näeb naisi kaunimana?

Levinud on arvamus, et alkoholi tarvitanud inimesed näevad teisi kaunimana, kui nad tegelikult on. Seni pole seda väidet süstemaatiliselt uuritud. Varasemates uuringutes hindasid osalejad fotode põhjal teiste inimeste atraktiivsust, olles kaine ja joobes.

Kuid uus uuring lisas realistlikuma elemendi: võimaluse kohtuda inimestega, kellele on hinnang antud.

Stanfordi ennetusuuringute keskuse teadurid kutsusid laborisse 18 paari 20ndates meessoost sõpru, et nad hindaksid inimeste atraktiivsust fotodel ja videos.

Osalejatele öeldi, et neile võidakse anda võimalus tulevases katses ühega neist inimestest suhelda. Pärast atraktiivsuse hinnangute andmist paluti neil välja valida need, kellega nad kõige rohkem suhelda sooviksid.

Meestepaarid tulid laborisse kahel korral. Ühel korral said mõlemad mehed joomiseks alkoholi (vere alkoholisisaldus kuni umbes 0,08 protsenti, USA-s lubatud joove autojuhtimisel) ja teisel korral said nad mõlemad mittealkohoolset jooki. Teadlased kaasasid katsesse sõprade paarid, et jäljendada sotsiaalset suhtlust, mis tavaliselt toimub reaalselt alkoholi tarbides.

Joove ei mõjutanud seda, kui atraktiivseks nad inimesi pidasid. Siiski suurendas joomine tõenäosust, et mehed tahavad suhelda nendega, keda nad atraktiivseks peavad. Kui nad olid joonud, kasutasid nad 1,71 korda tõenäolisemalt võimalust valida välja ühe enda jaoks kõige atraktiivsemast neljast kandidaadist, kellega tulevases uuringus kohtuda.

Alkohol ei pruugi muuta taju, vaid pigem lisada tahtmist ja julgust kohtuda nendega, keda peetakse kõige atraktiivsemaks, kui muidu võidakse seda teha harvem, nendivad teadurid.