TAI: 2022. aastal oli vähi sõeluuringule kutsutute osalusmäär kõrgem kui varem

Kokku oli 2022. aastal jämesoolevähi sõeluuringule kutsutud 81 672 meest ja naist, kellest uuringul osales 44 873 ehk 54,9 protsenti, aasta varem 48,5 protsenti. Osalusmäär on seega tõusnud 6,4 protsendipunkti. Maakondadest oli suurim osalus Võru (66,4%) ja Tartu (65,2%) maakonnas. Osalus naiste hulgas on võrreldes meestega ligi 10 protsendi võrra kõrgem: keskmiselt 60 protsenti kutsutud naistest osaleb sõeluuringul, meestest aga alla poole kutsututest (48,4%). Kõige kõrgem osalusmäär on naiste hulgas (vähemalt 70%) Võru, Tartu ja Jõgeva maakonnas. Meeste hulgas oli osalusmäär kõrgeim Võru maakonnas, kus see oli 60,1 protsenti, alla poole kutsutud meestest osalesid sõeluuringul Ida-Viru, Valga, Harju, Viljandi ja Saare maakonnas (39,6–48,5%).