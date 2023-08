Kes saab psühhoosi? Nendel puhkudel tuleb kanepit kindlasti vältida

Siiski väidetakse ülevaates, et kannabidiool (üks kanepis sisalduv aktiivne ühend) on efektiivne epilepsiaga inimestel ja kanepipõhised ravimid võivad aidata inimesi, kellel on hulgiskleroos, krooniline valu, põletikuline soolehaigus ja kes saavad palliatiivravi.

2019. aasta ülemaailmse haiguskoormuse uuringu kohaselt on umbes 24 miljonil inimesel kogu maailmas kanepitarbimise häire – nad ei suuda kanepist loobuda, kuigi see põhjustab neile tervise- ja sotsiaalseid probleeme. See on tavalisem meeste seas ja kõrge sissetulekuga riikides.