Teismeeas suitsetavad poisid kannavad oma lastele edasi raskeid haiguseid

Ajakirjas Clinical Epigenetics avaldatud uurimus on esimene, mis paljastab bioloogilise mehhanismi, mis on tingitud isade varases teismeeas suitsetamise mõjust nende lastele.

Nad leidsid epigeneetilisi muutusi 19 kohas, mis olid kaardistatud 14 geeniga nende isade lastel, kes suitsetasid enne 15. eluaastat. Need muutused DNA rakkudesse pakendamisel reguleerivad geeniekspressiooni ning on seotud astma, rasvumise ja madala kopsufunktsiooniga.

«Rahvusvahelised uuringud on näidanud, et tulevaste põlvkondade tervis sõltub noorte tegudest ja otsustest, mida nad teevad täna – ammu enne lapsevanemaks saamist – eelkõige varases puberteedieas,» ütles professor Cecilie Svanes Bergeni ülikoolist.

«Mõned loomkatsed näitavad, et sigaretisuitsus sisalduv aine võib põhjustada järglastel epigeneetilisi muutusi,» ütleb professor Holloway. «Seega on väga murettekitav, et tänapäeva teismelised, eriti teismelised poisid, puutuvad nüüd veipimise kaudu kokku väga kõrge nikotiinisisaldusega.»

«Selle uuringu tõendid pärinevad inimestelt, kelle isad suitsetasid teismelisena 60ndatel ja 70ndatel, kui tubaka suitsetamine oli palju tavalisem. Me ei saa olla kindlad, et veipimisel on põlvkondade kaupa sarnased mõjud, kuid me ei tohiks oodata paar põlvkonda, et tõestada, millist mõju võib teismeliste veipimine avaldada. Peame tegutsema kohe.»