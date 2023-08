Uus surmarelv: titaanist piigid rebivad ohtlikud bakterid puruks

Austraalias asuva RMIT tehnikaülikooli teadlased on välja pakkunud uudse ravimivaba viisi superbakterite hävitamiseks, mis on inspireeritud mõnede putukate tiibade antimikroobsest pinnast. Sellistel putukatel nagu kiilid, tsikaadid ja põldkärbsed on tiibade pinnal pisikesed sambad – nanosambad –, mis toimivad «mehaanilise biotsiidina», rebides bakterirakud lõhki, sedasi neid tappes.

«See on nagu latekskinda venitamine,» ütles uuringu autor Jelena Ivanova. «Kui see aeglaselt venib, muutub lateksi nõrgim koht õhemaks ja lõpuks rebeneb.»

Niisiis asusid teadlased looma mehaanilist biotsiidi, töötades plasmasöövitamiseks nimetatava tehnika abil välja titaanpinna, mis on kaetud spetsiaalselt kavandatud mikroskoopiliste piikidega, millest igaüks on umbes bakteriraku suurune.

Nad testisid pinna tõhusust multiresistentse Candidaga ja leidsid, et umbes pooled rakkudest hävisid varsti pärast kontakti piikidega. Märkimisväärne on see, et rakud, mida kohe ei hävitatud, olid piisavalt vigastatud, et ei suutnud paljuneda ega nakatada.