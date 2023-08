Mitmes Eesti haiglas vahetusid ülemarstid

Dr Toomas Kariis lõpetas töö Ida-Viru Keskhaigla ülemarstina. Ülemarsti dr Toomas Kariisi pea viieaastane ametiaeg juhatuse liikme rollis on lähenenud finišile ja tema on andnud teatepulga üle järgmisele ülemarstile, kelleks sai neuroloog dr Pille Letjuka.

«Kristo Erikson on keskuse juhina olnud Regionaalhaigla juhtimismeeskonna liige juba pikalt, samuti osales ta haigla kriisimeeskonna töös pandeemia ajal, nii et tal on juba väga hea sissevaade meie haiglaellu ja suurepärane koostöö kolleegidega,» ütles Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ja lisas: «See annab talle hea aluse haigla ülemarsti rollis ja toetab haigla kestlikku arengut.»