Tehisaru vaimusünnitised võivad põhjustada surma

Amazon on täis juhendeid, mis peaksid aitama seenelistel eristada mürgiseeni söödavatest. Viimastel kuudel on aga digitaalsetesse raamaturiiulitesse tekkinud palju tehisaru kirjutatud materjali ning New Yorgi mükoloogiaühingu eksperdid hoiatavad, et see võib olla tarbijale ohuallikas.

«Põhja-Ameerikas on sadu mürgiseid seeni ja mitu, mis on surmavad,» ütles New Yorgi mükoloogiaühingu president Sigrid Jakob 404 portaalile. «Need võivad sarnaneda populaarsete söödavate liikidega.»