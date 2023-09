Teadlased avastasid olulise teguri, mis aitab hoiduda kaalutõusust

«Me teame, et kõhnade ja rasvunud hiirte, aga ka kõhnade ja rasvunud inimeste soolestiku mikrobioomi koostises on suured erinevused. Küsimus, millega oleme maadelnud, on, kas meie mikrobioom põhjustab rasvumist soodustavaid ainevahetuslikke muutusi ja kui jah, siis millised on molekulaarsed põhjused? See uuring joonistab osa sellest pildist,» ütles Lora Hooper, Southwestern meditsiinikeskuse immunoloogia õppetooli juhataja ja mikrobioloogia professor pressiteates.