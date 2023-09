Need on südamelihase infarkti peamised tunnused

Südamelihase infarkti peamiseks tunnuseks on stenokardia (rindkerevalu), mis ei möödu 10–15 minuti jooksul. Teisteks sagedamini esinevateks tunnusteks on: higistamine, tugev nõrkus, iiveldus, oksendamine, õhupuudus, südamekloppimine, hirmutunne, mõnikord ka teadvusekaotus. Südamelihase infarkt võib mõnikord kulgeda kas täiesti valutult või vähese valuga – umbes 10 protsendil juhtudest, seda eeskätt suhkurdiabeedi haigetel, naistel ja vanematel inimestel. Kui Teil on olnud mööduva valu episood, mille järel tunnete kestvat nõrkustunnet, õhupuudust ja/või on tekkinud rütmihäireid, tuleks helistada perearstile või kutsuda kiirabi. Südamelihase infarkti esmaseks tunnuseks võib olla ka äkksurm – sel juhul peavad juuresolijad kutsuma viivitamatult kiirabi ja alustama dispetšeri juhendamisel elustamisvõtetega!