Geeniteraapia on võtnud edukalt sihikule ajukasvajad

Esiti uurisid teadlased Pedro Lowenstein ja Maria Castro oma laboris adenoviiruse vahendatud geeniteraapiaid, mille nad olid välja töötanud. Arvestades glioomide halba prognoosi ja piiratud vastust sellistele ravimeetoditele nagu keemia- ja kiiritusravi, püüdis meeskond kasutada valku Flt3L, et värvata immuunrakke, mis tavaliselt ajus puuduvad. Need immuunrakud on vajalikud tõhusama vähi immuunvastuse käivitamiseks.

Kombineeritult kasutatuna näitasid need ravimeetodid põnevaid varaseid tulemusi, sealhulgas paranenud ellujäämine. Uuringusse kaasatud 18 patsiendist kuus elasid üle kahe aasta, kolm üle kolme aasta ja üks patsient, kes on uuringu avaldamise ajal veel elus, on elanud viis aastat. Praeguse hooldusstandardi juures on seda tüüpi kasvaja korral eeldatav eluiga veidi üle 14 kuu.