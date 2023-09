UURING ⟩ Loe, kes enim võivad mõjutada oma järeltulijate tervist

Analüüsiti 875 inimese epigeneetilisi profiile, kes jäid vanusevahemikku 7-50 ning nooremate osalejate puhul uuriti ka nende isade suitsetamisharjumusi. Avastati olulisi epigeneetilisi muutusi 19 konkreetses piirkonnas. Eriti mõjutatud olid lapsed, kelle isad olid suitetanud enne 15-aastaseks saamist. Need DNA muutused, mida tuntakse metüleerimisena ehk geenide lõpliku välja lülitamisena, reguleerivad geenide avaldumist ning on seotud astma, rasvumise ja vilistava hingamisega.

«Meie uuringud suurtes rahvusvahelistes uuringutes on näidanud, et tulevaste põlvkondade tervis sõltub noorte täna tehtud tegevustest ja otsustest.»

Bergeni ülikooli professor Cecilie Svanes rõhutab noorte inimeste täna tehtud tegevuste ja otsuste olulisust enne, kui vanemaks saades oma otsuseid kahetsetakse. Seda on oluline meelde tuletada poistele, kes on varases puberteedieas ja samuti noortele neidudele kui tulevastele emadele.

Uuringu kaasautor Negusse Kitaba selgitab, et epigeneetilised muutused olid märgatavamad nendel lastel, kelle isad on hakanud suitsetama puberteedieas võrreldes nendega, kelle isad on suitsetanud peale teismeiga. See viitab sellele, et varane puberteet võib esindada kriitilist ajavahemikku füsioloogiliste muutuste jaoks. Luubi alla on eriti võetud noormehed, kuna sel ajal toimub tüvirakkude loomine, mis toodavad spermat.