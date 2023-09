Need on kõige rohkem valu tekitavad terviseseisundid

Suurbritannia terviseameti (NHS) andmeil on kokku vähemalt 20 seisundit, mille puhul tekkiv valu liigitatakse nii rängaks, et see takistab otseselt inimese igapäevaelu, vahendas Independent. Nende hulka kuulub näiteks luumurru põhjustatud valu, ent ka vähemtuntud podagrast ning kolmiknärvi neuralgiast tekkinud valu.

NHS nimetab ühe kõige hullemat valu tekitava sündroomina külmunud õla, mille puhul võib jäse muutuda nii jäigaks, et hakkab segama argielu ning peagi on seda raske üldse liigutada. Nimekirja jõudis ka sage naistehaigus endometrioos, mille puhul paikneb emakaõõnt vooderdava limaskesta taoline kude kolletena väljaspool emakat.

Kogu nimekiri (suvalises järjekorras) on järgmine:

Vöötohatis

Kobarpeavalu

Külmunud õla sündroom

Murtud luu

Kompleksne regionaalne valusündroom (CRPS)

Südamerabandus

Lülisamba vigastus

Sirprakkaneemia

Artriit

Migreen

Ishias ehk istmikunärvivalu

Neerukivid

Pimesoolepõletik

Podagra

Äge pankreatiit

Endometrioos

Maohaavandid

Fibromüalgia

Kolmiknärvi neuralgia

Operatsioonijärgne valu

Perearst dr Gary LeRoy rääkis väljaandele, et kõigi puhul on tegu väga valulike seisunditega, millega puutuvad tervishoiutöötajad igapäevaselt kokku. Tema lisaks nimekirja veel selja- ning hambavalu, mis on samuti väga sagedased ning võivad muutuda inimese jaoks väljakannatamatuks.

«Krooniline seljavalu võib mingil eluhetkel mõjutada kuni 80 protsenti kogu rahvastikust, sest tihti sundasendis või füüsiliselt raske töö tegemine toob pikemas perspektiivis kaasa luu- ja lihaskonna valud. Tihti olen ka avastanud, et suu, lõua või kõrvade valulikkus võib olla seotud hammaste probleemidega, mis laiemalt näopiirkonnas edasi kiirgavad,» tõdes ta.