6 toitu, mida tasub toorelt süüa

Reader’s Digest avaldab, milliseid köögivilju võiksime enamasti eelistada toorelt süüa.

Brokoli. See sisaldab suures koguses antioksüdanti nimega sulforafaan, mida peetakse vähki, südamehaigusi ning depressiooni ennetavaks. 2008. aasta uuringus tehti kindlaks, et inimese organism on võimeline seda ühendit aga paremini omastama siis, kui brokoli on toores, mitte keedetud või küpsetatud. Aasta hilisemas uuringus tehti aga kindlaks, et igasugune kuumutamine vähendab brokoli C-vitamiinisisaldust. Seega ideaalseim viis on näksida hoopis toorest brokolit näiteks dipikastmega.

Sibul. Toitumisspetsialistide andmeil leidub ka toores sibulas haigusevastaseid ühendeid, kuumutamisel aga sibula tervisekasu väheneb. Sibulas peitub nimelt fütotoitaineid, mis kaitsevad nii vähi kui ka südame-veresoonkonna haiguste eest. 2012. aasta uuringus aga analüüsiti toorest ja pool tundi ahjus küpsenud sibulat, millest viimase puhul selgus, et enamik haigusevastaseid ühendeid oli selles juba kuumutamisega hävinud.

Küüslauk. Sellel on sarnased omadused nagu sibulal ning paraku näitavad katsed, et ka küüslaugu parimad omadused võivad kuumutamisel kaduda. Nimelt tehti 2007. aasta uuringus kindlaks, et 200 ºC juures kuus minutit tervet küüslauku kuumutades hävis selles enamik haigusvastaseid ühendeid. Purustatud küüslauku samal kuumusel ahjus hoides kaotas see aga kõik oma tervisekasud. Nimelt hävitab kuumus ühe kindla ühendi – alliini – sisalduse nii küüslaugus kui ka sibulas.

Paprika. See on küll ideaalne pajaroa, risoto kui ka omleti koostisosa, ent ka paprikat tasub tegelikult eelistada toorena, kui tahad kätte saada sellest vajaliku koguse C-vitamiini. Paraku näitavad tõendid, et ka C-vitamiin ei allu hästi kuumutamisele.

Lehtkapsas. See lehtvili pakatab rikkalikult vitamiinidest ja mineraalainetest. Muuhulgas leidub selles haigusi tõkestavat ensüümi nimega mürosinaas, mis on kahjuks samuti kuumusele tundlik. Seega parem valik on teha lehtkapsast salat, mitte lisada seda supile või ahjuroale.