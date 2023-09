TASUB TEADA ⟩ Mida ütleb uriini värvus sinu tervise kohta?

Täiesti läbipaistev uriin

Uriin, mis näeb välja nagu vesi, viitab liigsele päevasele vedeliku tarbimisele. Enese keha ohtralt veega kosutamine on küll hea asi, aga liigne vedeliku tarbimine võib kehast välja viia liiga palju organismile vajalikke elektrolüüte. Kui uriin on aeg-ajalt läbipaistev nagu allikavesi, pole põhjust paanikaks, aga kui see on selline kogu aeg, peaksid jälgima, kui palju vedelikke sa tarbid.