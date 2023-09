Peaasi.ee ootab noorte vaimse tervise teemalisi luuletusi

«Soovime innustada noori luule abil ennast väljendama, sest luule on suurepärane maailma mõtestamise vorm ja käepärane viis oma tunnetega toimetulekuks. Ka mitmed uuringud toetavad ideed, et loovad tegevused mõjutavad positiivselt vaimset tervist ja aitavad paremini väljakutsetega toime tulla,» rääkis Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

Luuleõhtut juhib luuletaja Joonas Veelmaa, kes arvab, et noored võiks õhtust osa võtta luule jagamise kogukondlikkuse tõttu.

«Minu jaoks on luule eelkõige sotsiaalne ja just jagamine annab luuletustele tähenduse. Kui metsas üks puu luuletab ja keegi ei kuule, siis ma arvan, et ta ikkagi ei luuletanud,» rääkis Joonas Veelmaa.