46-AASTANE ETTEVÕTJA IHKAB SAADA NOOREKS ⟩ Kas šokilaineteraapia parandab meeste seksuaalset võimekust?

Šokilaineteraapiat , mis on eriti tunnustatud Bostoni Lastehaigla ja Clevelandi Kliiniku poolt, kasutatakse peamiselt lihasluukonna seisundite parandamiseks ning on taastuva teraapia eest. Ravi hõlmab madala energiaga šokilainete suunamist konkreetsele probleemsele piirkonnale, mis soodustab suurenenud verevoolu, kasvuhormoonide tootmist ja uute kudede teket, nagu toob välja Bostoni Lastehaigla ametlik teave.

Utah'i ülikooli uroloogia osakond kinnitab, et enamik inimesi, kes läbivad terapeutilist šokilaineteraapiat suguelndite piirkonnas, kogevad harva ja väheolulisi kõrvaltoimeid. Siiski on peale protseduuri täheldatud valulikke erektsioone, sinikaid, verd uriinis ja isegi peenise kõverust.

Kuigi paljud eelistavad selliseid protseduure viia läbi meditsiinilises keskkonnas, avaldas Wolff Rolling Stone'ile, et Novus Anti-Aging Center pakub omaenda kohandatud seadet nimega Fööniks, mida patsiendid saavad kasutada ka kodus. Seade meenutab tavalist sekslelu, kuid tuleb märkida, et terapeutilise šokilaineteraapia ja seksuaalseks stimulatsiooniks mõeldud seadme vahel on suur erinevus.

Wolff rõhutab, et tema kliinikus käib erineva taustaga ja vanuses mehi, sealhulgas näiteks erinevad maailmakuulsused, veoautojuhid ning staarid, kes soovivad parimat tulemust. Siiski need, kes loodavad selle mitme kliiniku poolt mitte heakskiidetud eksperimentaalse ravi käigus taastada oma seksuaalset võimekust, võib tekkida pettumus. Ravi ei kuulu kindlustuskaitse alla ja võib minna maksma tuhandeid dollareid.

Siiski on jäänud õhku küsimus, kas Bryan Johnson on täitnud selle raviga oma eesmärgi. Johnson on vihjanud, et jagab suguelundi arengust fotojäädvustusi, jättes uudishimulikematele meeltele võimaluse tulemust ise uurida.