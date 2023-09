Need märgid näitavad, et maks ei ole terve

Sügelev nahk ei valmista ilmselt erilist peavalu ega pane sügavalt muretsema, aga see võib esineda, kui sapp on maksakahjustuse tõttu sattunud vereringesse. Sapp koguneb siis naha alla ja põhjustab sügelust.

Need on ämblikuvõrku meenutavad kapillaarid, mis on muutunud nahal nähtavaks. Neid põhjustab kõrge östrogeeni tase, mis näitab, et maks ei toimi korralikult ega töötle hormoone. Ämblikuvõrgu laadsed veresoonekesed ilmutavad end tihti näol ja jalgadel, kuna laienenud on arterioolid, mis ühendavad artereid ja kapillaare.

Vänge hingeõhk võib viidata mitmetele terviseprobleemidele nagu igemehaigused ja sinusiit, aga on ka maksakahjustuse tunnus. Sel on iseloomulik hõng, mis lõhnab puuviljaselt ja muskuse järele – põhjustatud maksakahjustuse tõttu tekkiva dimetüülsulfiidi kõrgest tasemest veres.

Oled hiljaaegu tihti omadega jänni jäänud, sest mõtted on peas laiali? Maksa kaks põhilist funktsiooni on keha toksiinidest puhastamine ja organismi varustamine energiaga. Kui keha on mürgistest ainetest küllastunud, annab see ka tunda pidurdunud ajutööna. Kui sellelel lisandub kehv metabolism, on argiseks taagaks väsimus ja hägustunud mõtlemisvõime. Tulemus võib olla kerge unustamine, aga ka suisa nii ekstreemne, et inimene langeb koomasse.