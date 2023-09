5 põhjust, miks tekib hambapesu ajal veritsus

Igemepõletik. Kui hammastele ja nende ümbrusse kuhjub katt ning tohutu hulk mikroobe, võivad igemed muutuda põletikuliseks. Selle tulemuseks ongi gingiviit ehk igemepõletik. Igemete veritsus võib olla selle ainuke sümptom ning võib juhtuda, et muul ajal ei põhjusta seisund valu ega muid nähtavaid kaebusi. Kui igemepõletikku aga mitte märgata ning jätta see ravimata, võib sellest välja areneda parodontiit, mis on juba märksa tõsisem seisund ning võib viia hammaste kaotuseni. «Gingiviit on peaaegu sajaprotsendiliselt ennetatav – vajalik on normaalne suuhügieen, mis näeb ette hambapesu ja hambaniidi kasutamist, samuti tuleb regulaarselt hambaarsti külastada,» märkis Doig.