Loe, millised on C-vitamiini liigse tarvitamise ohtlikud kõrvalmõjud

Uus uuring on avastanud, et antioksüdandid, nagu näiteks C- ja E-vitamiin, stimuleerivad vähkkasvajates uute veresoonte kasvu, aidates neil organismis laiemalt levida. Uurijad väidavad, et nende avastused rõhutavad antioksüdantide toidulisandite üledoseerimisel potentsiaalset ohtu.

Vähkkasvajate metastaaside jaoks on vajalik pidev hapniku- ja toitainerikka verevarustuse olemasolu. Selleks on vaja uute veresoonte moodustumist, mida nimetatakse angiogeneesiks. Kui kudedel tekib hapnikupuudus, saadavad vähirakud mõjutatud piirkonnas keemilisi signaale, et saada veresoonte seina vooderdavad endoteelirakud, mis kontrollivad soonte toonust ja vere ringlust, moodustama uusi veresooni.

Rootsi Karolinska Instituudi taedalste hiljutine uuring on leidnud, et antioksündandid mängivad ootamatut rolli kasvajate leviku osas.

«Avastasime, et antioksüdandid aktiveerivad mehhanismi, mis põhjustab vähkkasvajatel uute veresoonte moodustumist, mis on üllatav, kuna seni arvati, et antioksüdantidel on kaitsev toime,» selgitab uuringu vastutav autor Martin Bergö, «Need uued veresooned toidavad kasvajaid ja aitavad neil seeläbi levida.»

Tavaliselt koguvad antioksüdandid keha rakkudest vabu hapnikuradikaale ning ennetavad või vähendavad protsessi jooksul põhjustatud kahjustusi. Selleks protsessiks nimetatakse oksüdatiivset stressi, mis teadaolevalt on seotud DNA kahjustustega ning reguleerib mitmesuguste vähivormide, sealhulgas rinna-, kopsu-, maksa-, käärsoole-, eesnäärme-, munasarja- ja ajukasvajate arengut.

Bergö rõhutab, et tavalises toidus leiduvate antioksüdantide pärast pole vaja muretseda, kuid ta hoiatab nende liigse tarbimise eest vähiga patsientidel ja inimestel, kellel on suurenenud vähirisk.