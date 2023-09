Apteeker avaldab, millest saab enamasti alguse väikelaste kõrvapõletik

Apteekri sõnul on heaks vahendiks ka auru tegemiseks mõeldud nebulisaatorid ja inhalaatorid, mis aitavad samuti ninasekreeti vedeldada. Ägeda nohu korral soovitab proviisor nina loputamiseks valida hüpertoonilise ninasprei, sest see aitab paremini nina limaskesta turset alandada kui isotooniline lahus. «Kui nina läheb öösel väga kinni, võib kasutada ksülometasoliini sisaldavat ninaspreid, kuid seda üle kahe-aastastel lastel ja mitte üle paari päeva,» räägib Lehari.

«Kui nohu on kestnud üle nädala ning pole järgi andnud, vaid on roheliseks või kollaseks läinud, siis tasuks kasutada põletikuvastaseid ninaspreisid, mille koostises on näiteks astelpajuõli, taruvaigu- või päevakübaratinktuur. Ka võib võtta ka looduslikke suukaudseid tilku või siirupeid,» soovitab Lehari. Ta toonitab, et ninakaudsete spreide eeliseks on kiirem mõju.