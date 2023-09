Suitsetamine kahekordistab kahe raske psüühikahäire tekkeriski

Teadlased leidsid, et tõenäosus, et lapsest saab suitsetaja, oli suur, kui vanemad suitsetasid. Töörühm leidis, et bioloogilistelt vanematelt päritud suitsetamisega seotud geenid mängivad otsustavat rolli selles, kas inimene suitsetab.

«Peame leidma bioloogilise mehhanismi, miks põhjustab suitsetamise psüühikahäireid. Üks teooria on see, et nikotiin pärsib neurotransmitteri serotoniini imendumist ajus ja me teame, et depressiooniga inimesed ei tooda piisavalt serotoniini,» ütles Speed. «Teine seletus võib olla see, et suitsetamine põhjustab ajus põletikku, mis võib pikemas perspektiivis kahjustada ajuosi ja viia erinevate psüühikahäireteni. Aga nagu ma ütlesin: me ei tea veel täpselt.»