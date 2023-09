TEISMELINE ON VEIPIMISEST SÕLTUVUSES ⟩ Kuidas lapsevanemana aidata tal sellest vabaneda?

On oluline, et vanemad teaksid, et paljud noorukid kasutavad e-sigarette ilma nende teadmata. E-sigaretid on väikesed ja neid saab peita igasuguste asjade sisse. Kui vanemad märkavad, et nende noorukid näitavad ebatavalist ärrituvust või selgitamata meeleolulangust, tasub mõelda, kas tegu võib olla nikotiini tarbimises.

E-sigarettidest vestlemine võib noorukitega olla keeruline, kuid näiteks sellest vestluse alustamine koos jalutuskäigu või autosõidu ajal võib seda lihtsustada. Alustada saab lihtsamatest küsimustest, näiteks, kas nooruk on märganud, et tema sõbrad kasutab e-sigaretti. Järk-järgult võib vestlust arendada küsimustega, kas ka nooruk ise on veipinud ja kui tihti ta seda kasutab.

Kui vestluse ajal selgub, et nooruk kasutab e-sigaretti, on oluline sellele kohe mitte omapoolset hinnangut anda. Pigem küsida selle jätkuks, kas nooruk on mõelnud kunagi ka sellest pausi teha või selle tarvitamist vähendada. Selline lähenemine aitab luua noore jaoks toetava keskkonna ja annab talle teada, et abi on tema jaoks saadaval.

Lisaks on ka nõustamine esialgne strateegia, mida noore puhul kasutada. Nõustamine võib toetada eesmärkide seadmist, loobumiskava koostamist ja e-sigareti kasutamise põhjuste teadasaamist. Veebirakendused, näiteks nagu My QuitBuddy, võib samuti pakkuda praktilisi näpunäited, milleks on enamasti tervisealane teave loobumisprotsessi toetamiseks.