Saa teada, keda ohustab kaltsiumipuudus

Lihaskrambid võivad viidata kaltsiumipuudusele

Proviisori sõnul on sagedamad kaltsiumi puuduse tundemärgid lihaskrambid, käte ja jalgade tuimus, kergesti lagunevad hambad, murduvad küüned ja katkevad juuksed, aga ka südamekloppimine.

Mitmekülgne toitumine tagab suurema osa inimeste kaltsiumivajadusest, aga tähelepanelikum tasub apteekri sõnul toitumise osas olla ka veganitel ja laktoositalumatuse all kannatajatel.

«Jälgige, et igapäevases menüüs oleks piisavalt kaltsiumi sisaldavad toiduaineid ja tähtis on teada, et mitte ainult piimatooted pole head kaltsiumiallikad, vaid ka näiteks kapsas, mooniseemned, nõges, brokoli, spinat, pudruhelbed, lõhe, räim ja kilu,» loetleb Sokk kaltsiumivajaduse katmiseks olulisi toiduaineid.