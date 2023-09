TERVISEKOMPASS ⟩ Me peame rääkima seksist

Ameerika psühholoog ja motivatsiooniteooriate arendaja Abraham Maslow pani 1943. aastal kirja vajaduste hierarhia (tuntud ka kui Maslow püramiid), kus kõrvutas seksi teiste füsioloogiliste vajadustega nagu söök ja uni. See tähendab, et seks on sama oluline kui kõik teised bioloogilised vajadused. «Seks ja seksuaalsus on elu osa, aga me ei näe seda oma kultuuriruumis nii,» räägib seksuaalnõustaja uues Tervisekompassi osas.