VIDEO ⟩ Naine, kes on 20 aasta jooksul söönud ära 6350 kg tualettpaberit

Kinah on viimase 20 aasta jooksul söönud 6350 kilogrammi paberit, mis on talle maksma läinud 2700 dollarit aastas. Kinah avaldab, et ta sööb oma lemmiksuupistet terve päeva jooksul, tööl, autos ja küünesalongis, kirjutab Perthnow.com.

«Teate seda tunnet pärast tänupüha, kui olete söönud kõiki oma lemmiktoite ja siis lihtsalt istute diivanil ja lõõgastute, mina tunnen seda pärast tualettpaberi söömist,» ütles naine.

«Ja arvake ära, tualettpaberis pole kaloreid, see ei tekita isegi pohmelli.»

Kinah on aastate jooksul muutunud tualettpaberi kriitikuks ja hindab mõnda paberit teisest paremaks, öeldes, et eelistab õhemat ühekihilist paberit paksematele rullidele. «Õhemat paberit on lihtsam süüa.»

Naine ütleb, et tal pole midagi selle vastu, kui inimesed märkavad tema veidrat harjumust. Ühel korral ta nägi, kuidas keegi tõmbas telefoni välja, et tema paberi näksimist salvestada.