Mõned bakterid, mida äädikakärbsed võivad kanda, on salmonella, E. coli ja listeeria. Kõik need kolm mikroobi põhjustavad toidumürgitust. Raskete juhtude korral võib sattuda ka haiglasse.

Äädikakärbsed võivad ilmuda igal aastaajal, kuid kõige tavalisemad on nad suve lõpus ja varasügisel. Seda seetõttu, et neid tõmbab küps ja mädanev toit. Puu- ja köögiviljad – eriti banaanid, melon, tomatid, õunad – on nende lemmikud. Mädanenud sibul ja kartul on nende pisikeste olendite jaoks samuti pidusöök.