Mees neljakümnendates, kes on olnud paarkümmend aastat õnnelikus abielus, räägib: «Ta on tüütu! Iga tema püüd mulle meelepärane olla ajab mind närvi! Ma tahan olla omaette, ma ei jaksa tema lobisemist lakkamatult kuulata.» Aga nüüd on tal igav.