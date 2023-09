Kuidas sügishooajal enda tervist kaitsta?

Mark Servos, kes on Waterloo ülikooli professor bioloogiaosakonna veekvaliteedi kaitse õppetool, jagab teadmisi ja haridusressursse Covid-19 jätkuvate riskide kohta. Pandeemia varasest staadiumist alates on Servos ja tema meeskond teostanud Covid-19 reovee seiret.

Reovee seire on osutunud usaldusväärseks ja täpseks meetodiks Covid-19 nakkuste jälgimiseks kogukonnas. Waterloo piirkonna reovee seiresüsteem, mida jälgib Waterloo uurimisrühm, on näidanud viiruse hiljutist suurenemist kogu piirkonnas. Need avastused võivad kiiresti muutuda, millega avalikult kursis olla, kui külastada Waterloo piirkonna veebisaiti.

Vaatamata Covid-19 haiglaravi ja surmajuhtumite vähenemisele viimastel kuudel, levib viirus jätkuvalt ja on endiselt tõsiseks probleemiks. Kuna sügisel on väljas külmad ja vihmased ilmad, tähendab see meie jaoks siseruumides rohkem aja veetmist, kus nakkushaigused on kergemini levima, sealhulgas ka endiselt Covid-19 viirus.

Covid-19 sümptomid võivad olla väga erinevad, selahulgas palavik, köha, õhupuudus, väsimus, lihas- või kehavalud, peavalud, maitse- või lõhnatundlikkuse kaotus, kurguvalu, nohu, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. Väga oluline onmeeles pidada, et kui sellised sümptomid on esile kerkinud, on mõistlik püsida kodus, et mitte nakatada koolis või tööl olles teisi isikuid.