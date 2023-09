SUITSIIDIENNETUSPÄEV ⟩ Ministeerium ja noorte ajakirjanike selts andsid välja Papageno preemia

Terviseminister Riina Sikkuti (SDE) sõnul on vaimne tervis meie ühiskonna kõige olulisem vara, mis vajab tähelepanu ja hoolt. «Gunnar Leheste ja teiste ajakirjanike töö näitab, kui võimas võib olla sõna, et päästa elusid,» kõneles Sikkut. «Peame kõik andma endast parima, et mitte ükski Eesti inimene ei tunneks end lootusetu ja üksikuna. Samal ajal on oluline märkida, et kuigi ootame ajakirjanduselt vastutustundlikku kajastust, tunnustame ja austame nende sõltumatust. Koostöö ei tähenda sekkumist, vaid inimeste hüvanguks töötamist.»

Papageno preemia loodi eesmärgiga tunnustada ajakirjanikke, kes on oma töö kaudu andnud panuse suitsiidiennetusse ja Papageno efekti levimisse meediamaastikul. Preemia nimi pärineb Mozarti «Võluflöödist», kus enesetappu kaaluv peategelane Papageno leiab lõpuks abi ja toetust.

Ooperis «Võluflööt» kardab Papageno, et on kaotanud oma armastatu. Kuid enne, kui Papageno jõuab oma kavatsuse teoks teha, ilmuvad tema juurde kolm vaimu, meenutavad talle tema maagilist kellamängu ja aitavad tal seeläbi oma armastatu Papagena taas leida. Need kolm vaimu näitavad talle, et vaimse ja emotsionaalse kannatusega toimetulekuks on ka teisi võimalusi peale endalt elu võtmise.

«Võluflöödist» inspireerituna on Papageno järgi nimetatud ka oluline tendents suitsiidiennetuse valdkonnas. Nimelt on uuringud leidnud, et endalt elu võtmise asemel kriisist väljatulekuks mõne muu positiivse lahenduse leidnud inimeste lugude kajastamisel on positiivne mõju ka teistele sarnaselt raskesse olukorda sattunud inimestele. Sellised lood annavad lootust ja tõestavad, et ükskõik kui raske ka parasjagu ei ole – alati on olemas abi. Seda nimetataksegi Papageno efektiks.