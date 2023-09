Loe, milline seksuaalsel teel leviv haigus on taas hakanud tuure üles võtma

East Anglia ülikooli teadlased on koostöös Londoni ülikooliga viinud läbi uuringu, et paremini mõista, kuidas muutub inimeste seksuaalkäitumine vanuse kasvades ning millised on enim levinud seksuaalsel teel levivad haigused, sealhulgas ahvirõuged. Sellesse haigusesse nakatumine on enamasti tõenäolisem meestega seksivate meeste hulgas, mille haigestumise algusfaasil esineb palavik, tugev peavalu, lihasvalu, seljavalu, lümfisõlmede turse ja väsimus. Uuringu eesotsas olevad autorid avastasid, et aastal 2022 levinud ahvirõuged on siiani suureks probleemiks.

Uuringu olulisemaid leide on see, et paljud geid ja biseksuaalsed mehed vanuses üle 70 jätkavad mitme seksuaalpartneri omamist, samal ajal, kui naised kipuvad pärast 50ndat eluaastat olema seksuaalselt vähem aktiivsemad. East Anglia Norwichi meditsiinikooli juhtivteadur Julii Brainard selgitab, et varasemad sugulisel teel levivate haiguste esinemine on eeldanud sageli seda, et teatud vanuses inimesed, näiteks olles 40-65 aasta vahemikus, lõpetavad seksuaalse aktiivsuse. Tänasel päeval erineb seksuaalne aktiivsus mitmeti juba seksuaalsuse näitajate alusel.

Eelnimetatud uuring hõlmab kokku 5164 Suurbritannia inimest, sealhulgas üldpopulatsiooni ja konkreetseid gruppe, näiteks mehed, kes on omasoolised. Uuringu käigus on osalejatelt küsitud nende sugu, seksuaalset identiteeti ja seksuaalpartnerite arvu viimase kolme nädala ja kolme kuu jooksul. Seejärel on tulemusi analüüsitud vanuse ja hiljutiste partnerite arvu suhet statistiliste mudelite abil.

Sõltumata vanusest on enamus osalejatest teatanud kolme nädala jooksul kas ühest või mitmest seksuaalpartnerist.