OLED ÄREV AUTOSÕITJA? ⟩ Loe, millised on erinevad viisid sellega toimetulekuks

Paljud uuringud on näidanud, et algajad autojuhid kardavad sõita ka suurte sildade peal. Seetõttu on samuti oluline alustada sõitmist algselt väiksemate sildade peal ja seejärel liikuda suuremate peale.

«Sõiduärevusega inimesed on tihti sõidu ajal liiga pinges, sest ärevus paneb neid üle mõtlema. Kui aga planeerida endale peas sõit ja teekond ette ning arvestada nende kohtadega, mis võivad sulle ebameeldivustunnet tekitada, on vähem tõenäolisem tunda ennast šokeeritult teatud liiklusolukordades. Tihti harjutades ja olukordi lahti mõtestades suudad sa endale selgeks teha, mis sulle täpsemalt ärevust tekitab ning tänu sellele on ärevus ka kergemini kaduma,» sõnab Storch.

Lisaks rõhutab ta, et kui sul on mure, et jääd kellelegi liikluses jalgu, kuna oled aeglasema õppimistempoga, ei tasu sellest ennast heidutada lasta, isegi siis, kui selja taga sõitev auto soovib sulle signaali lastes sind mõjutada. «Ära lase kärsitutel autosõitjatel ennast mõjutada, sest see ei vii sind autoga sõitma õppimisel edasi,» kommenteerib ta.

Olukord võib olla küll ehmatav, aga tuleb meeles pidada, et sinu eesmärk on jõuda punktist A punkti B ning autosignaalidele liigselt keskendumine töötab selle vastu. Kui olukord juhtub minema üle käte, tee väike vahepeatus, et pisut rahuneda ja seejärel autoga sõitmist jätkata.