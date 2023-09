AVASTUS ⟩ Üllatav argine tegur võib kahjustada oluliselt immuunsust

Ajakirja Allergy and Clinical Immunology uues numbris avaldatud tulemused näitavad, et e-sigareti auru sissehingamine võib kahjustada neutrofiile, mis on immuunsüsteemi esimene kaitseliin. Leiud on olulised, kuna varasemad uuringud on näidanud, et sigarettide suitsetamisest põhjustatud neutrofiilide kahjustus võib põhjustada pikaajalist kopsukahjustust.