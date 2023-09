Ajakirjas Annals of Neurology avaldatud Oregoni terviseülikooli teadlaste uuring paljastab esimest korda, et ferroptoosi nime all tuntud rakusurma vorm, mille põhjuseks on raua kogunemine rakkudesse, hävitab mikrogliia rakud. Viimased osalevad aju immuunvastuses Alzheimeri tõve ja vaskulaarse dementsuse korral.