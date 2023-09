KÕHUKINNISUS RÜNDAB ⟩ Loe, mis põhjusel on tekkinud kõhulahtistite puudus apteekides

Analüütikafirma Patterni sõnul on Amazonis kõhulahtiste toodete otsingud viimase aasta jooksul kolmekordistunud ning kiudainetooteid tootvad ettevõtted on teatanud müügi kasvu olulisusest. Eriti suur puudus neist on Ameerika Ühendriikides, sest suure elanikkonnana kasutatakse palju sotsiaalmeediat, mille puhul jälgitakse eeskujusid, kes propageerivad mitmesuguseid tervisenõuandeid. Wall Street Journal intervjueeris gastroenterolooge ja tarnijaid, kes on andnud täpsemaid selgitusi suurenenud nõudlusele.

Üheks teguriks on vananev elanikkond Ameerika Ühendriikides, kuna vanemad inimesed on altimad seedetrakti probleemidele, näiteks nagu kõhukinnisus.

Suuremad probleemid on saanud alguse Covid-19 pandeemiast, mis on mõjutanud negatiivselt paljude inimeste toitumisharjumusi, suurendades ebatervislike suupistete tarbimist ja toite, mis võivad põhjustada kõhukinnisust. Suurenenud nõudlust võib seostada ka TikToki platvormiga, kus populaarsemad influencer'id jagavad rahvapäraseid ravivõtteid erinevate seedetrakti terviseprobleemide jaoks.

Kuigi mõned TikTokist tulnud soovitused seedetrakti tervise parandamiseks võivad olla kasulikud, näiteks päeva jooksul piisava hulga vee joomine, võivad teised nõuanded olla jällegi potentsiaalselt kahjulikud, sealhulgas liiga tihti kõhulahtistite kasutamine. Lahtistite krooniline kasutamine võib hoopiski kõhukinnisust süvendada ning iga korraga võib keha nõuda järjest suuremaid annuseid, et kõhulahtisti täidaks oma eesmärki. See võib põhjustada pikaajalist kahjustust soolestikule ja suurendada pärasoole prolapsi riski. Lisaks võivad esineda ägedad kõrvaltoimed, näiteks nagu kõhuvalud ja pidev dühüdratsioon ehk vedelikupuudus.

«See on murettekitav, sest aasta-aastalt suurenev nõudlus kõhulahtistite järgi tõestab, et meie soolestikuprobleemid on tõepoolest muutunud tõsiseks,» märgib gastroenteroloog George Pavlou.