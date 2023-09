NIPID ⟩ Mida teha selleks, et vältida depressiooni?

Depressiooni võib esineda igas eas ja põhjuseid võib samuti olla selleks mitu. Uus uuring näitab, et depressioon on kasvamas just vanemate täiskasvanute seas ning on täheldatud, et nendel on probleemiga raskem toime tulla kui noortel, kellel on samuti tugevad depressiooni näitajad. Teadlased räägivad, miks see nii on ja kuidas neid aidata.