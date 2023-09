Geenide orkestrit saab mõjutada epigeneetika taktikepiga

Dr Tomkuvienė pälvis septembri alguses oma uurimustöö eest epigeneetika ja haiguste vaheliste seoste kohta L’Oréal–UNESCO «Naised teaduses» preemia. Ta on alates varasest lapsepõlvest tundnud huvi bioloogia, elavate olendite vastu. Organismid ei toimiks aga keerukate alusprotsessideta. «Elu alus on DNA, kuid geneetika ei seleta kõike. On ka epigeneetika, mis valitseb geenide aktiivsuse üle – ja see muudab organismi selleks, mis see on ja kuidas see toimib,» ütleb teadlane.