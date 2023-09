Uuring leidis, et selle aine tarvitamine aitab vanemas eas diabeedi riski ennetada

Hamburgis 2.–6. oktoobril 2023 peetaval Euroopa diabeediuurimise assotsiatsiooni (EASD) konverentsil ette kantava uuringu tulemusena ilmnes, et aspiriini regulaarne tarvitamine 100 mg päevas vähendas üle 65-aastastel isikutel teise tüübi diabeedi riski 15 protsendi võrra. Tegemist on ASPREE uuringu tulemuste järelanalüüsiga, kus hinnati aspiriini mõju teise tüübi diabeedi kujunemisele. Vaatluse all oli 16 209 üle 65-aastast isikut, kes vahekorras 1:1 said kas 100 mg aspiriini või platseebot ja keda jälgiti keskmiselt 4,7 aasta vältel. Jälgimisperioodi jooksul kujunes diabeet 459-l aspiriini- ning 536-l platseeborühma vaatlusalusel.