Alzheimeri tõbi on kõige tavalisem dementsuse vorm, Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on dementsus 50 miljonil inimesel.

Lühemad telomeerid valgeliblede kromosoomide otstes võivad viidata suuremale dementsusriskile, kirjutatakse ajakirjas General Psychiatry avaldatud uuringus. Teadlased väidavad, et need on seotud väiksema aju kogu- ja valgeaine mahuga, mis aitab kehal teavet töödelda ja võib prognoosida ajutervise edaspidist kulgu.