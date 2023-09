Pöördvaktsiin võib kõrvaldada rängad haigused

Tüüpiline vaktsiin õpetab inimese immuunsüsteemi tuvastama viirust või baktereid kui vaenlast, mida tuleks rünnata. Uus «pöördvaktsiin» teeb just vastupidist: see eemaldab immuunsüsteemist mälujälje ühe molekuli kohta. Kuigi selline immuunmälu kustutamine oleks nakkushaiguste puhul soovimatu, võib see peatada autoimmuunreaktsioonid, nagu need, mida täheldatakse hulgiskleroosi, I tüüpi diabeedi, reumatoidartriidi või Crohni tõve korral, mille puhul immuunsüsteem ründab inimese terveid kudesid.

Ajakirjas Nature Biomedical Engineering kirjeldatud pöördvaktsiin kasutab ära seda, kuidas maks märgistab lagunenud rakkudest pärinevad molekulid lipukestega «ei ründa», et vältida autoimmuunreaktsioone rakkudele, mis surevad looduslike protsesside tõttu.

Teadlased ühendasid antigeeni – immuunsüsteemi poolt rünnatava molekuli – vananenud raku fragmenti meenutava molekuliga, mida maks tunneb ära pigem sõbra kui vaenlasena. Töörühm näitas, kuidas vaktsiin suudab edukalt peatada hulgiskleroosi sarnase haigusega seotud autoimmuunreaktsiooni.

«Varem näitasime, et saame seda lähenemisviisi kasutada autoimmuunsuse ennetamiseks,» ütles koetehnoloogia professor Jeffrey Hubbell, uue teadustöö peamine autor pressiteates. «Kuid selle töö juures on põnev see, et oleme näidanud, et saame ravida haigusi, nagu hulgiskleroos, pärast seda, kui põletik on juba olemas, mis on reaalses kontekstis kasulikum.»

Immuunvastuse vabastamine