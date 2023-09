LEVINUD VALEARUSAAM ⟩ Kas nikotiinivaba e-sigaret on tõesti vähem kahjulik?

Hiljutine Birminghami ülikooli teadlaste tehtud uuring on avastanud, et isegi mõõdukas kokkupuude nikotiinivaba e-sigareti auruga võib takistada neutrofiilide ehk keha esmaste immuunrakkude efektiivset tööd. See võiks kummutada müüdi, et e-sigarettide kasutamine, eriti nikotiinivabade, on ohutu, ning laia kasutuse tõttu tekitab muret nende pikaajalisema kasutamise pärast.