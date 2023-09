Teadlased avastasid, mis kaitseb soolevähi eest

Uurimisrühm leidis, et metaboliidid aktiveerivad vähirakkude pinnal molekuli, mis tõmbab ligi immuunrakke, mida nimetatakse T-rakkudeks. Samuti on metaboliidid võimelised sisenema vähirakkude tuuma ja muutma nende DNA-d, mis köidab veelgi immuunsüsteemi tähelepanu.

«Nägime, et need saadused reguleerivad kasvajarakkude võtmemolekuli, millega T-rakud otseselt suhtlevad, nii et see võimaldab T-rakkudel tuvastada, et seal on kasvajarakk, mille nad tahavad kõrvaldada,» selgitab onkoloogia, meditsiinilise mikrobioloogia ja immunoloogia osakonna dotsent Kristi Baker ajakirjas Medical Xpress.

«Metaboliidid muutsid ka raku geeniekspressiooni, mis koordineerib vähirakkude ja immuunsüsteemi vahelisi koostoimeid,» ütleb Baker.

«Kuuleme palju, et kiudainerikas toit on väga kasulik ja potentsiaalselt kaitsev vähi eest, seega oli osa meie küsitud küsimusest, kuidas kiudained võiksid aidata kaasa vähivastasele kaitsele,» selgitab Baker.

Töörühm testis kahte kõige rikkalikumat metaboliiti, mida soolestiku bakterid toidukiudainete seedimisel toodavad – butüraati ja propionaati. Teadlased lasid hiirte käärsooles vähirakkudel kokku puutuda metaboliitidega, et jälgida nende püsivat mõju. Tulemuste kinnitamiseks testisid nad metaboliite laboris ka inimese soolevähi rakkudel.

«Ma olin tõesti üllatunud, et vastus oli nii tugev ja et see oli nii korratav,» märgib Baker.