Miks panevad jahedad ilmad nina vett jooksma?

Nina ülesanne on soojendada ja niisutada sissehingatavat õhku, et see kopsudesse sattudes rakke ei ärritaks. Kui inimene hingab sisse, on õhk nina tagaosas tavaliselt umbes 26 kraadi, kuid võib olla ka lausa 30 kraadi. Õhuniiskus on nina tagumises osas tavaliselt sada protsenti, olenemata sellest, kui külm on sissehingatav õhk. See näitab, et nina on väga efektiivne kontrollimaks, et sissehingatav õhk muudetakse enne kopsudesse jõudmist soojaks ja niiskeks.