Kõigile kättesaadav ja lihtne tegevus aitab vererõhku langetada

Vererõhuaparaat võiks olla kodus kõigil, kel on kõrge vererõhk või esinevad vererõhu kõikumised.

Vererõhk on üks parameeter, mis näitab inimese tervislikku seisundit. Kõrge vererõhk on sagedane ja ohtlik tervisemure, millest tingitud haigused on nüüdisaegses maailmas surma põhjustajana esimesel kohal.