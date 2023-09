PLATSEEBOEFEKT ⟩ See ravim ei aita ninakinnisuse vastu

Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiameti käsimüügiravimite nõuandekomitee, mis koosneb 16 liikmest, on hakanud süvitsi uurima, kas praegused teaduslikud andmed toetavad fenüülefriini suukaudse manustamise efektiivsust ninakinnisuse leevendajana. Olenemata meditsiinispetsialistide, kodanike petitsioonide ja teadusuuringute kriitikast on komitee ühehäälselt nõus, et need tooted ei toimi.

Fenüülefriin, alfa-1 adrenergiline retseptori agonist, mis ahendab ajutiselt veresooni, on alates 1976. aastast kiidetud käsimüügil olevate ninakinnisuse ravimite seas heaks. See on oluliseks koostisosaks 261 käsimüügiravimi seas, sealhulgas tuntud kaubamärkides nagu NyQuil, Tylenol, Advil, Robitussin, Sudafed ja Benadryl, mida saab laialdaselt osta toidu- ja meditsiinitoodete poodidest üle kogu riigi.

Fenüülefriini sisaldavad käsimüügiravimid muutusid populaarsemaks 2000. aastate keskel, kui müügilt keelati gripi- ja külmetusravimid, mis sisaldasid pseudoefedriini, kuna seda kasutati metamfetamiini tootmisel. Pseudoefedriin on fenüülefedriinist vähem selektiivne agonist, kuid sellegpoolest tõhusam ninakinnisuse leevendaja, millega paraku võib kaasneda suurem kuritarvitamise oht. Sellel põhjusel ongi fenüülefedriini sisaldavad ravimid laialt levinud.

Siiski on teadlased juba pikka aega nõudnud nende suukaudsete ravimite põhjalikumat hindamist. Uuringud aastast 2009 ja 2015 on näidanud, et suukaudne fenüülefriin ei ole efektiivne.

Probleem seisneb selles, et suukaudselt manustatud fenüülefriin jõuab sihtkohta väga väheses koguses, kuna ravimi enne vereringesse jõudmist metaboliseerub see tõhusalt seedetraktis ära. Uuringud on näidanud, et isegi suuremate annuste korral jääb sihtkohta jõudva koguse tase püsivalt madalaks.

Võrreldes suukaudselt manustatavate ravimitega on fenüülefriini ninaspreid osutunud hoopiski efektiivsemaks, kuna need toimivad otse sihtkohta ehk ninakäikudesse.

Teadlased on rõhutanud vajadust tõhusate ja ohutute alternatiivide järele käsimüügiravimite turul. Nad soovitavad suukaudset pseudoefedriini, ninasteroide allergilise riniidi korral ning kohalikke dekongestante viirusliku ninakinnisuse jaoks.

Kuna Toidu- ja Ravimiamet on hakanud tekitama kodanikes kahtlusi, nõuab see suukaudse fenüülefriini eemaldamist käsimüügil olevate ninakinnisuse ravimite seast.