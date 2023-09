TERVISEKOMPASS ⟩ Minu sisemine kriitik — enesehinnangut lammutav või ehitav?

Millistel sisemistel kõnelustel laseme enda enesehinnangut mõjutada? Need teemad on sügavad ja seotud meie sisemise kujunemislooga. Sisemise kriitiku häälest pole me alati teadlikud, seda eriti teismelisena, mil emotsioonid on tugevad ja paljud hinnangud tunduvad absoluutse tõena. Arutame enese sisse vaatamise avastusretkedest ja võimalustest teha paremaid valikuid. Külas on Anni Maria Pearson, saadet juhib Hille Luht-Pihelgas.