Mees suri haruldase infektsiooni tõttu, mis tekkis austrite söömisest

Mõned nakatunud inimesed võivad kaotada oma jäsemed, kuna see võib põhjustada nekrotiseerivat fastsiidi, seisundit, mille korral lahtist haava ümbritsev liha sureb. See võib ühe või kahe päeva jooksul eskaleeruda ja lõppeda surmaga. Haiguste tõrje ja ennetamise keskuste (CDC) andmetel on nakkusesse suremus 20 protsenti. Nakkusoht on suur inimestel, kellel on maksahaigus või kes võtavad ravimeid, mis vähendavad nende võimet võidelda infektsioonidega.