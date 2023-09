AVASTUS ⟩ Nina kaudu saab võidelda Alzheimeriga

Alzheimeri tõbi on kurnav neurodegeneratiivne põletikuline haigus. Enamik olemasolevaid ravimeetodeid on suunatud amüloid-beeta (Aβ) naastude kogunemise vastu ajus, mis nõuab varajast sekkumist. Uudne immunoteraapiline lähenemine on paljulubav.