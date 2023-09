Selgus, mis aitab kaasa kahjustunud veresoonte paranemisele

Kuigi lämmastikoksiidi signaaliülekande rolle on viimase 30 aasta jooksul põhjalikult uuritud, ei ole teadlased seni mõistnud, kuidas lämmastikoksiid liigub verest veresoone seinas olevate sihtmärkideni. Seda enam, et see püsib veres stabiilsena vähem kui sekundi. Nüüd sai selgeks, et lämmastikoksiidil on omakorda abiline.