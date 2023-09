Apteeker õpetab, kuidas tüütust köhast vabaneda

«Hingamisteedes on spetsiaalne ripsepiteeliga kiht, mis peaks erinevad võõrkehad, ka bakterid ja viirused, kinni püüdma ning organismist välja toimetama. Kui see kaitsebarjäär on kahjustatud, kas siis kopsuhaiguste tõttu või suitsetamisest, siis ei saa see oma tööd korralikult teha ja ärritajad pääsevad lihtsamini organismi,» kirjeldab Valge-Rebane.

Köha raviks ja leevendamiseks on mitu võimalust

Apteegis on lai valik köhapreparaate – siirupeid, lahuseid ja tablette. «Kui apteeki köhale leevendust otsima minna, siis kindlasti tubli apteeker esitab kohe hulga küsimusi – millise iseloomuga on köha, kui kaua on see kestnud ning kas ja mida olete seni raviks kasutanud ning mis sümptomid veel esinevad,» räägib apteeker ning kinnitab, et see ei ole niisama uudishimust, vaid väga oluline selleks, et leida parim lahendus ja ravi.

Rögase köha korral on vaja aidata sitke sekreet muuta vedelamaks, et oleks lihtsam seda välja köhida. «Raviks ja leevenduseks sobivad sel juhul sekreeti vedeldavad toimeained, näiteks alteed, luuderohtu, islandi käokõrva, ambroksooli või atsetüültsüsteiini sisaldavad tooted,» loetleb proviisor. Ta hoiatab, et rögase köha korral ei tohi kasutada köha pärssivaid ravimeid, sest siis ei saa keha tegeleda enda kaitsmisega, sekreet jääb hingamisteedesse ja probleem süveneb.